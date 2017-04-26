Kolon Kanseri Dev Maketle Tanıtıldı

Şanlıurfa'da, Türk Gastroenteroloji Derneği uzmanları tarafından kurulan 12 metrelik koridor şeklindeki bağırsak maketi aracılığıyla vatandaşlara, kolon kanseri hakkında bilgi verildi.



Dernek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla merkez Haliliye ilçesindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu önünde 12 metrelik dev bağırsak maketi kurdu.



Salonda "Farkında ol, geç kalma" sloganıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılacak vatandaşlar, maketin içinden geçerek bağırsaklarda oluşan hastalıkların şeklini makete yerleştirilen bilgi notları aracılığıyla görme imkanı buldu.



Burada konuşan dernek başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, maketin vatandaşların hastalığı daha rahat görerek anlamasına ciddi manada katkı sağladığını ifade etti.



Maket sayesinde bağırsağın iç ve iltihap görüntüsünün halk tarafından net anlaşıldığını vurgulayan Bor, "Bu maket kocaman bir koridor şeklinde içine girdiğiniz zaman bağırsaktaki polikler, kanserler, iltihaplar olduğunda nasıl bir görüntü veriyor bunu anlatıyoruz. Bu hastalıkların doğrudan doğruya gözle görülebilmesi açısından maket çok başarılı bir modeldir. Eminim bu toplantıya olan ilgiyi de artırıyor." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenledikleri etkinliklerle toplumdaki farkındalığı arttırmayı hedeflediklerini belirtti.



Kolon kanserinin kalın bağırsakta görülen sinsi bir hastalık olduğunu ifade eden Bor, "Toplantımızda özellikle sindirim ve kabızlık sorununun tedavi yöntemlerini paylaşıyoruz. Halkımızın da birinci basamakta ve iç hastalıklar uzmanlarında çözülemeyen sağlık sorunlarında bir Gastroenteroloji uzmanına başvurarak kendilerini ehil ellere teslim etmelerinde yarar vardır." dedi.



Makette incelemelerde bulunan Mert Dağdeviren ilk defa bu ebatta bir bağırsak gördüğünü belirterek, şaşırdığını söyledi.



Program kapsamında salonda slayt eşliğinde uzmanlar tarafından detaylı bilgiler verilip, broşür dağıtılarak anket çalışması da yapıldı.