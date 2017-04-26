Kolon Kanseri Dev Maketle Tanıtıldı

Şanlıurfa'da, Türk Gastroenteroloji Derneği uzmanları tarafından düzenlenen 12 metrelik koridor şeklindeki bağırsak maketi aracılığıyla vatandaşlara, kolon kanseri hakkında bilgi verildi.



Dernek tarafından, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla merkez Haliliye ilçesindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu önünde 12 metrelik dev bağırsak maketi kuruldu.



Vatandaşlar, bağırsaklarda oluşan hastalıkların bilgi notları ile tanıtıldığı maketin içinden geçtikten sonra ulaştıkları salonda, "Farkında ol, geç kalma" sloganıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.



Burada konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, maketin, vatandaşların hastalığı daha rahat görerek anlamasına ciddi manada katkı sağladığını ifade etti.



Maket sayesinde bağırsağın içinin ve iltihabi dokunun halk tarafından net anlaşıldığını vurgulayan Bor, "Bu maket kocaman bir koridor şeklinde, içine girdiğiniz zaman bağırsaktaki polipler, kanserler, iltihaplar olduğunda nasıl bir görüntü veriyor bunu anlatıyoruz. Bu hastalıkların doğrudan doğruya gözle görülebilmesi açısından maket çok başarılı bir modeldir. Eminim bu toplantıya olan ilgiyi de artırıyor." şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Bor, Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenledikleri etkinlikler ile toplumdaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.



Kolon kanserinin, kalın bağırsakta görülen sinsi bir hastalık olduğunu ifade eden Bor, "Toplantımızda özellikle sindirim ve kabızlık sorununun tedavi yöntemlerini paylaşıyoruz. Halkımızın, birinci basamakta ve iç hastalıklar uzmanlarında çözülemeyen sağlık sorunlarında, bir gastroenteroloji uzmanına başvurarak kendilerini ehil ellere teslim etmelerinde yarar vardır." dedi.



Makette incelemelerde bulunan Mert Dağdeviren, ilk defa bu ebatta bir bağırsak gördüğünü belirterek, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.



Program kapsamında, salonda slayt eşliğinde uzmanlar tarafından detaylı bilgiler verilip broşür dağıtılarak anket çalışması da yapıldı.