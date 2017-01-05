Kolombiyalı Blanca Müslüman Oldu

Kolombiyalı Blanca Milena İyigün, Müslüman olarak Nisanur adını aldı. Nisanur İyigün ile birlikte, Kayseri'de son bir haftada 4 kişi Müslüman oldu.



İnternette tanışarak evlendiği eşi Serkan İyigün ile birlikte İslamiyet'i tanıyan, daha sonra Müslüman aileleri gördükçe din değiştirmeye karar veren Nisanur İyigün, İl Müftülüğünde yapılan törenle ihtida belgesini aldı.



İl Müftülüğünde gerçekleştirilen törende konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, dünyada İslamofobinin yaygınlaştığı son dönemlerde, başka dinlere mensup olan insanların Müslüman olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından, Nisanur İyigün'e İslamiyet'in şartlarını anlattı. Ardından Nisanur İyigün, İl Müftüsü Güven'in de yardımları ile Arapça, İspanyolca ve Türkçe kelime-i şehadet getirdi. Dua edilmesinin ardından İl Müftüsü Güven, Nisanur İyigün'e, Müslüman olduğuna dair ihtida belgesi ile birlikte, İngilizce Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet'i anlatan İngilizce kitaplar takdim etti.



"Güzel Müslüman aileler gibi olmak istedim"



Muş'ta öğretmenlik yapan eşi Serkan İyigün ile internet üzerinden tanışan 32 yaşındaki Nisanur İyigün, eşinin Müslüman arkadaşları sayesinde İslamiyet'i daha fazla tanıma şansı bulduğunu söyledi. "Çok güzel ailelerle tanıştım ve o aileler gibi olmak istediğimi düşündüm" diyen Nisanur İyigün, nasıl Müslüman olmaya karar verdiğini şöyle anlattı:



"Buraya geldiğimde 7 ay kiliseye gittim ama onlar Allah ve İsa'nın aynı olduğunu söyledi. Burada farklı, Kolombiya'da farklı. Ama Allah'ın çocuğu yok, Allah gibi hiç kimse yok. Sonra Müslüman olmaya karar verdim. Sadece Allah'a ibadet etmek istiyorum. Hazreti İsa'yı çok seviyorum, saygı duyuyorum ama şimdi anlıyorum, o Allah değil, Allah gibi de değil. Tabii ki şimdi Hz. Muhammed'e saygı duyuyorum ve sevmeye başladım. Ama Kolombiya'da Hz. Muhammed bilinmiyor, bu yüzden şimdi alışıyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyorum ve Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlıyorum. O gerçekleri biliyor, çünkü Allah'tan mesaj alıyor." - KAYSERİ