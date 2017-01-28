Kolombiya ve Peru, 3. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin katılımıyla yapıldı.



Peru'nun Arequipa kentinde Santos ve Kuczynski liderliğinde, 3. kez bir araya gelen iki ülkenin bakanlarına çok sayıda bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratlar da eşlik etti. Toplantıda, kamu yönetimi, enerji ve madencilik, turizm, ticaret ve ekonomik gelişim, güvenlik ve savunma ile göç ve sınır güvenliği konuları ele alınırken, bu alanlarda çeşitli anlaşmalar imzalandı.



Kolombiya'nın Nobel ödüllü Başkanı Santos sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının iki ülkenin refahı için yararlı olduğunu belirtti.



Peru'nun endüstriyel tarımdaki tecrübesinin, ülkesine büyük fayda sağlayacağını kaydeden Santos, ayrıca sınır güvenliği konularında ortak operasyonları güçlendirme kararı aldıklarını kaydetti.



"Rüşvete ve yolsuzluklara karşı daha fazla savaşmak için anlaştık." ifadelerini kullanan Santos, iki ülkenin turizm potansiyeline de dikkat çekerek, güçlerini daha fazla turist çekmek ve ekoturizmi canlandırmak için birleştirdiklerini açıkladı.



Peru Devlet Başkanı Kuczynski de, "Başkan Santos'u uyuşturucu ile mücadelesinden ve barış arayışlarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.



İki ülke daha önce, ilki Eylül 2014'te Peru'nun Iquitos ve ikincisi ise Ekim 2015'te Kolombiya'nın Medellin kentinde olmak üzere iki ortak bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirmişti.



Pasifik İttifakı'ndan, Şili ve Meksika'ya destek



Zirve sonrası iki lider ayrıca Pasifik İttifakı üyeleri olarak ortak bildiri yayımladı.



Şili'deki yangınlardan ötürü iklim değişikliklerine vurgu yapılan bildiride, Şili'ye bu yangınlarla mücadelesinde ve son günlerde ABD ile vergi ve duvar gerilimi yaşayan Meksika'ya da ticari faaliyetlerinde destek verildiği açıklandı.



Pasifik İttifakı, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru arasında "Ekonomik ve ticari entegrasyonu sağlamak, refahı topluma yaymak, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin üstesinden gelmek" amacıyla 28 Nisan 2011 tarihinde kurulmuştu.