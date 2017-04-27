Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Kitabını Tanıttı

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra'nın kaleme aldığı "Atalaya XXI Doğanın İntikamı" kitabının tanıtım ve imza günü yapıldı.



Büyükelçi'nin kitabı, Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Evi'nde (ANKUSEV), üniversitenin Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, yabancı misyon şefleri, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla tanıtıldı.



Saavedra, burada yaptığı konuşmada, geçmişi Osmanlı dönemine dayanan Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin geçen yüzyıla kadar sadece dostluk ve kültürel boyutta kaldığını fakat artık ülkeler arasındaki özel ilişkiye yeni ve değerli boyutlar kazandırmak gerektiğini söyledi.



Kolombiya ve Türkiye arasında hiçbir sorunun olmadığına dikkati çeken Saavedra, iki ülke arasında birçok alanda yapılabilecek önemli faaliyetlerin bulunduğunu belirtti.



Hindistan, İran, Endonezya, Nepal gibi birçok ülkede diplomat olarak görev yaptığını anlatan Saavedra, Türkiye'ye hayran kaldığını dile getirdi.



Kitaptan İspanyolca ve Türkçe bölümlerin okunmasının ardından katılımcılara kitap hediye edildi.



Bu arada Marathi, Hintçe, Bengalce, İngilizce, İspanyolca gibi birçok dilde basılmış 25 kitabı bulunan Büyükelçi Saavedra'nın tüm kitaplarının Türkçeye kazandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.