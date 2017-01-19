Kolombiya Hükümeti ile Eln'nin "Barış" Randevusu Şubatta

Kolombiya hükümeti ile isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki müzakereler 7 Şubat'ta başlayacak. Örgütün elindeki eski Kongre Üyesi Odin Sanchez de 2 Şubat'ta serbest bırakılacak.



Ekvador'un başkenti Quito'da basın açıklaması yapan tarafların müzakere heyetleri, hükümet ile ELN arasında görüşmelerin 7 Şubat'ta başlamasına karar verildiğini duyurdu.



Heyetlerin vardıkları anlaşmaya göre, ELN, geçen yıl nisan ayından bu yana elinde tuttuğu eski Kongre Üyesi Odin Sanchez'i 2 Şubat'ta serbest bırakacak. Kolombiya hükümeti de aynı gün, cezaevinde bulunan iki ELN mensubunu affedecek. Bu iki gelişme, garantör ülkeler ve Katolik kilisesi temsilcileri tarafından gözlenecek.



Kolombiya hükümeti ile ELN arasında başlaması beklenen barış görüşmeleri, Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılacak.



27 Ekim 2016'daki görüşme ertelenmişti



Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü olan ELN, 29 Eylül 2016'da sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu.



Resmi görüşmelerin 27 Ekim 2016'da Ekvador'da başlayacağı açıklanmıştı. Bu tarihe az bir süre kala Kolombiya hükümetini temsil edecek heyetin başında bulunan eski Tarım Bakanı Juan Camilo Restrepo, görüşmelerin başlaması için eski Kongre üyesi Odin Sanchez'in serbest bırakılmasının şart olduğunu açıklamıştı. Örgüt ise Restrepo'ya sosyal medya hesabından verdiği yanıtta bu açıklamaların görüşmeleri zedeleyeceğini ileri sürmüştü.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 27 Ekim 2016'da ELN ile görüşecek müzakere heyetinin kararnamesini, örgütün 8 aydır elinde tuttuğu Sanchez'i serbest bırakmamasını gerekçe göstererek imzalamamıştı.



ELN'nin "Gabino" adıyla bilinen askeri ve siyasi lideri Nicolas Rodriguez Bautista, ELN'nin yayın organına verdiği demeçte, Kolombiya hükümetiyle örgüt arasında 6 Ekim 2016'da Venezuela'da bir anlaşma yapıldığını ve buna göre ELN'nin iki militanının affedilmesi gerektiğini savunmuş, "Hükümet söz verdiği gibi, şu anda tutuklu olan iki ELN militanını salıverirse biz de Odin Sanchez'i serbest bırakmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.



Affedilmesi istenen iki ELN mensubu



Örgüt, Medellin kentindeki Bellavista Cezaevi'nde tutulan ELN'nin siyasi sözcüsü Juan Carlos Cuellar Victoria ile ELN'nin üst düzey yöneticilerinden Antonio Garcia'nın kardeşi Wigberto Tomas Chamorro Acosta'nın affedilmesini istiyor.



ELN'nin elinde tuttuğu eski Kongre Üyesi Odin Sanchez ise örgütün daha önce kaçırdığı ve iki yıl rehin tuttuğu Choco eyaletinin eski yöneticisi olan kardeşi Patrocinio Sanchez'in hastalanması üzerine ELN'ye teslim olmuş ve kardeşinin serbest kalmasını sağlamıştı.