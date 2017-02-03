Kolombiya Hükümeti ile Eln Arasında Barış Görüşmeleri

Kolombiya'daki isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu, (ELN) Kolombiya hükümeti ile yapılacak barış görüşmeleri öncesi, eski kongre üyesi Odin Sanchez'i serbest bıraktı.



Kolombiya hükümetinin, Ekvador'un başkenti Quito'da 7 Şubat'ta barış görüşmelerine başlayacağı ELN, Nisan 2016'dan beri elinde tuttuğu eski kongre üyesi Odin Sanchez'i, Uluslararası Kızılhaç görevlilerine teslim etti.



Örgütün, Choco eyaleti kırsalındaki Baudo nehrinin yakınlarında Kızılhaç'a teslim ettiği Sanchez daha sonra helikopterle eyaletin başkenti Quibdo'ya getirildi.



ELN'nin 10 aydır elinde bulunan Odin Sanchez, örgütün daha önce kaçırdığı ve iki yıl rehin tuttuğu Choco eyaletinin eski yöneticisi olan kardeşi Patrocinio Sanchez'in hastalanması üzerine ELN'ye teslim olmuş ve kardeşinin serbest kalmasını sağlamıştı.



Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü olan ELN, 29 Eylül 2016'da sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu.



Kolombiya hükümeti ile ELN arasında 7 Şubat'ta başlaması beklenen barış görüşmeleri, Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılacak.