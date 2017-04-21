Kolombiya Devlet Başkanının Gönüllü İfade Vermesi İstendi

Kolombiya'da Ulusal Seçim Konseyi, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u, seçim kampanyası sırasında Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'den bağış alınıp alınmadığına ilişkin yürütülen incelemede gönüllü olarak ifade vermeye davet etti.



Konsey Başkanı Alexander Vega, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Santos'un, "devlet başkanlığı seçim kampanyasıyla ilgili olayları açığa kavuşturmak için" 8 Mayıs'ta ifade vermek üzere davet edildiğini belirtti.



Vega, Santos'un şahsen katılabileceğini ya da sorulara yazılı cevap verebileceğini ifade etti.



Santos, adli yetkisi olmayan Konsey'in davetine henüz yanıt vermedi.



Devlet Başkanı'nın 2010'daki seçim kampanyasını yürüten Roberto Prieto, 2 milyon Santos posterini bastırmak için Odebrecht'ten 400 milyon dolar aldığını kabul etmiş, Santos'un bu durumdan haberdar edilmediğini söylemişti.



Santos da 14 Mart'ta konuyla ilgili yayımladığı görüntülü mesajda, "Hiçbir şekilde yaşanmaması gereken ve benim yeni haberdar olduğum bu utanç verici olaydan dolayı derin üzüntü duyuyor ve Kolombiya halkından af diliyorum." demişti.



Santos, 1 Nisan'da, Güney Amerika ülkelerinde davalara konu olan ve Kolombiya'da da son zamanlarda gündemden düşmeyen Odebrecht yolsuzluk davalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Tek bir şüphe bile kalmadan, soruşturmaların her şeyi hızlı bir şekilde açığa çıkarmasını ve kanunların gücünün tüm ağırlığıyla sorumluların üzerine çökmesini istiyorum. Bu kişileri devletin kurumlarından temizliyoruz. Yolsuzluk yapanlar, bu halkın kaynaklarını, fakirlerin ve çaresizlerin fırsatlarını çalıyorlar. Bu konuda haklısınız ve ben de sizin öfkenizi paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Hakkında birçok Latin Amerika ülkesinde dava açılan Odebrecht, geçen yıl ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşmada bu ülkelerde inşaat ihaleleri almak için yetkililere 800 milyon dolar rüşvet ödediğini kabul etmişti.