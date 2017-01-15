FutbolArena Dış Haberler - Savunmaya Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık, sol ve sağ kanat içinde Paok'tan Garry Rodriguez'i kadrosuna katan Galatasaray, Lucas Podolski'nin Çin'e gideceği haberleri üzerine forvet transferi çalışmalarına başlamıştı. Bunun üzerine Kolombiya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da forvet Harold Precaido'nun transferi
Sarı-kırmızılıların Deportivo Cali takımında oynayan 22 yaşındaki forvet Harold Preciado'nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Transferle ilgili detay verilmezken, Cali bölgesinin yerel haber siteleri ve muhabirleri transferi duyurdu.
4 milyon Euro'luk teklif reddedildi
Bu arada Harold Preciado'nun tek alıcısı Galatasaray değil. Birkaç gün önce Harold Preciado için Deportivo Cali'nin kapısını ülkenin önemli kulüplerinden Atletico Nacional'de çaldı. Atletico Nacional'in 4 milyon Euro + Camilo Vargas'ı vermeyi önerdiği teklif, Deportivo Cali tarafından reddedildi. Deportivo Cali cephesinin 5 milyon Euro'dan aşağı Harold Preciado'yu bırakmak istemediği belirtildi.
Öte yandan konuyla ilgili konuşan Deportivo Cali kulüp başkanı Alvaro Martinez, şimdiye kadar Harold Preciado için kendilerini tatmin etmeyen tekliflerini geldiğini doğrulayıp; kapıyı kapatmadıklarını ve yeni teklifleri beklediklerini itiraf etti.
Harold Preciado jugará con el Galatasaray Spor Kulübü de Turquía. ⚽️🇹🇷 pic.twitter.com/mHYmUomKwe
— Deporte Total Cali (@DeporteTotalFM) 15 Ocak 2017
LEVENT NAZİFOĞLU AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, Atiker Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada bir stoper ve bir forvet transferi yapacaklarını, çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti. Harold Precaido kimdir?
Ara transfer döneminde Galatasaray'a geleceği iddia edilen 22 yaşındaki forvet, 2016 yılında Deportivo Cali formasıyla tüm kupalarda 35 maça çıkan Harold Preciado, 13 gol attı.
Kolombiya'dan Flaş İddia: 'Genç Forvet Galatasaray'a Gidiyor'
FutbolArena Dış Haberler - Savunmaya Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık, sol ve sağ kanat içinde Paok'tan Garry Rodriguez'i kadrosuna katan Galatasaray, Lucas Podolski'nin Çin'e gideceği haberleri üzerine forvet transferi çalışmalarına başlamıştı.
FutbolArena Dış Haberler - Savunmaya Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık, sol ve sağ kanat içinde Paok'tan Garry Rodriguez'i kadrosuna katan Galatasaray, Lucas Podolski'nin Çin'e gideceği haberleri üzerine forvet transferi çalışmalarına başlamıştı. Bunun üzerine Kolombiya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.