Kolombiya'dan Flaş İddia: 'Genç Forvet Galatasaray'a Gidiyor'

FutbolArena Dış Haberler - Savunmaya Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık, sol ve sağ kanat içinde Paok'tan Garry Rodriguez'i kadrosuna katan Galatasaray, Lucas Podolski'nin Çin'e gideceği haberleri üzerine forvet transferi çalışmalarına başlamıştı. Bunun üzerine Kolombiya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.



Galatasaray'da forvet Harold Precaido'nun transferi



Sarı-kırmızılıların Deportivo Cali takımında oynayan 22 yaşındaki forvet Harold Preciado'nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Transferle ilgili detay verilmezken, Cali bölgesinin yerel haber siteleri ve muhabirleri transferi duyurdu.



4 milyon Euro'luk teklif reddedildi



Bu arada Harold Preciado'nun tek alıcısı Galatasaray değil. Birkaç gün önce Harold Preciado için Deportivo Cali'nin kapısını ülkenin önemli kulüplerinden Atletico Nacional'de çaldı. Atletico Nacional'in 4 milyon Euro + Camilo Vargas'ı vermeyi önerdiği teklif, Deportivo Cali tarafından reddedildi. Deportivo Cali cephesinin 5 milyon Euro'dan aşağı Harold Preciado'yu bırakmak istemediği belirtildi.



Öte yandan konuyla ilgili konuşan Deportivo Cali kulüp başkanı Alvaro Martinez, şimdiye kadar Harold Preciado için kendilerini tatmin etmeyen tekliflerini geldiğini doğrulayıp; kapıyı kapatmadıklarını ve yeni teklifleri beklediklerini itiraf etti.



