Kolombiya'daki Toprak Kayması

Kolombiya'nın Manizales kentindeki toprak kaymasında yaşamını yitiren kişilerin sayısı 17'ye yükseldi.



Ülkenin orta kesimlerindeki Caldas yönetim bölgesinin başkenti Manizales'te aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında ölenlerin sayısı 17'ye çıkarken, bölgede halen kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da bölgede devam eden yoğun yağış dolayısıyla Manizales'e gecikmeli olarak ulaşabildi.



"Acil durum" ilan edilen bölgede incelemelerde bulunan Santos, yaklaşık 80 evin toprak kaymasından etkilendiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.



Manizales Belediye Başkanı Jose Octavio Cardona ise yaptığı açıklamada, kente gece boyunca bir ayda yağabilecek yağmurun düştüğünü kaydetti.



Bu arada, toprak kaymasından 25 mahallesi etkilenen Manizales'in bazı bölgelerine elektrik, su ve doğalgaz verilemiyor.