Kolombiya'da Toprak Kaymasında Ölü Sayısı Artıyor

Kolombiya'da 31 Mart tarihinde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 323'e yükseldi.



Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneyindeki Mocoa şehrinde 31 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı artıyor. Yetkililer, toprak kaymasının yaşandığı günden bugüne 323 kişinin hayatını kaybettiğini 103 kişinin kaybolduğunu bildirdi. 332 kişinin de yaralandığını hatırlatan yetkililer, 5 bin 883 ailenin bu felaketten etkilendiğini ve bin 869 kişinin barınaklara yerleştirildiğini aktardı.



Kolombiya hükümeti, "Bu güne kadar 103 kişi kayıp olarak kaydedildi. Aralarında 18 yaşından küçük çocuklar da bulunuyor" açıklamasını yaptı. Olay yerini bir kez daha ziyaret eden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "18.5 milyon Pezo (yaklaşık 6 bin 500 dolar) ailelere yardım amaçlı yatırılacak" açıklamasında bulundu.



Ülkenin Putumayo bölgesi için ekonomik öneme sahip Mocoa'da şiddetli yağmurlar nedeniyle 3 nehrin taşmış ve 31 Mart gecesi toprak kayması meydana gelmişti. Felakete neden olan toprak kaymasında bölgede yaşayan 70 bin kişiden yaklaşık 45 bini etkilenmişti. - BOGOTA