Kolombiya'da Toprak Kayması: 17 Ölü

Kolombiya'nın Manizales kenti yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında 17 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Manizales şehrinde And Dağlarının yamaçlarında meydana gelen toprak kayması sonucu derme çatma yapılar büyük hasar gördü. Toprak kaymasında en az 17 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Manizales'teki toprak kaymasında kaybolan vatandaşları arama çalışmaları yaptıklarını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. Hükümet, bir gecede bir aylık yağmur alan bölgede en az 57 evin hasar gördüğünü açıkladı. Kızılhaç, sivil savunma, itfaiye ve silahlı kuvvetlerin toprak kaymasında yıkılan evlerin altında kalan insanları çıkarmak için çalışmalar yaptığı belirtildi. Şehrin valisi ve belediye başkanı ile görüşen Ulaştırma Bakanı Jorge Eduardog Rojs, Manizales'teki durumun endişe verici olduğunu söyledi.



Bogota şehrinin batı bölgesindeki kahve yetiştirme merkezi Kaldas'ta bu ayın başlarında meydana gelen toprak kaymasında ise 320 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.



(İHA)