Kolombiya'da Tarihi Barış Anlaşması İmzalandı





Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında dört yıl süren müzakerelerin ardından çatışmalara son noktayı koyan barış anlaşması imzalandı.



52 yıl süren çatışmaları sonlandıran tarihi anlaşma, Küba'nın başkenti Havana'da imzalandı.



Kolombiya Başbakanı Juan Manuel Santos : "Daha önce belirlenen bir tarihte, yani yaklaşık 6 ay içerisinde, FARC silahlarını Birleşmiş Milletler'e teslim edecek. Bildiğiniz üzere tüm bu süreç bir BM komisyonu tarafından takip edilecek. Bu FARC'ın tamamen ortadan kalkıp bir siyasi harekete dönüşeceği anlamına geliyor."



Kolombiya'nın başkenti Bogoto'da haber sevinç gösterileriyle karşılanırken, halk barış anlamasına olan desteğini ifade etmek için sokaklarda bayrak salladı.



Kolombiyalı Ana Maria Salamanca:"Bence bu tarihi bir süreç. Bize yıllarca uğruna savaş verdiğimiz barış süreci, çatışmaların durması ve anlaşmazlıkların silah yerine başka şeylerle halledilebileceği gerçeğini hayata geçirmemiz için bir imkan sağlıyor."



Varılan uzlaşma şartların başında 7 bin FARC militanının silahsızlandırılması ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin siyasi bir harekete dönüştürülmesi yer alıyor. Ancak söz konusu anlaşmanın uygulanmaya konması için halkın onayı şart. Referandumdan "Hayır" sonucu çıkması beklenmese de halkın bir kısmı teröristlerle anlaşmanın doğru olmadı görüşünde.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış anlaşmasının 2 Ekim'de referanduma sunulacağını açıkladı. Ülkenin eski devlet başkanı Alvaro Uribe, anlaşmanın reddedilmesi için kampanya yapıyor.



2012'de başlayan barış müzakerelerinde 23 Haziran 2016'da önemli adımlar atılmış çift taraflı ateşkes sağlanarak, silah bırakma konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak uzlaşmanın uygulama ve onay süreçlerinin işleyişi netleştirilmemişti.



Halk referandumla barış sürecini onaylasa da bu ülkede şiddet olaylarının biteceği anlamına gelmiyor. Zira ülkedeki bir diğer gerilla Ulusal Kurtuluş Ordusu ve suç çeteleri hükümete meydan okumaya devam ediyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: tarihi FARC Kolombiya Kolombiyada barış anlaşması Kolombiya politikası imzalandı Gepost: 20 januari 2017