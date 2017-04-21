Kolombiya'da Nehir Taşkını: 2 Ölü

Kolombiya'nın Bagado kentinde, aşırı yağışların neden olduğu nehir taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki yönetim bölgesi Choco'ya bağlı Bagado kentinde gece boyu süren aşırı yağışlar Andaguado nehrinin taşmasına neden oldu. Bazı bölgeleri çamur altında kalan Pasifik bölgesindeki şehirde 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.



Manizales kentinde 19 Nisan'da meydana gelen toprak kaymasında da 17 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede halen etkili olan yağışlar dolayısıyla kaybolduğu bildiren 9 kişinin aranmasına da ara verildiği duyurulmuştu.



Kolombiya'daki aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması, nehir taşkını ve çamur seli gibi felaketlerde son 3 günde ölenlerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.



Ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'da 31 Mart gecesi aniden bastıran yağmurların neden olduğu felakette ise 323 kişi yaşamını yitirmişti.



Halen enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte, evlerini kaybeden afetzedeler ise ülkenin farklı bölgelerinde hazırlanan evlere yerleştiriliyor.



Öte yandan, Hidroloji, Meteoroloji ve Çevre Çalışmaları Enstitüsü (IDEAM) yetkilileri de ilk yağmur sezonunun sert geçtiğini ve ülkenin bazı yerlerinde alarm durumunda olduklarını ifade etti.



Bu kadar şiddetli yağışların en son 2010-2011 yıllarında görüldüğünü vurgulayan yetkililer, o dönemde Kolombiya'da 1233 sel, 778 toprak kayması, 24 de çamur seli vakası meydana geldiğini hatırlattı.