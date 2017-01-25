Kolombiya'da Farc ile Yeni Barış Anlaşması

Kolombiya hükümetinin, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yaptığı barış görüşmelerindeki Başmüzakerecisi Humberto de la Calle, örgütün bünyesinde yer alan ve serbest bırakılması gereken küçük yaştaki militanlarla ilgili harekete geçmesi gerektiğini söyledi.



Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Calle, Bogota'daki bir toplantıda ülkedeki barış anlaşmasının en tartışmalı konularından biri olan örgüt saflarındaki küçük yaştaki militanlarla ilgili konuştu.



Muhalefetin de barış anlaşmasına yönelik tepkilerine neden olan konuyla ilgili olarak örgütü eleştiren Calle, FARC'ın artık sözünü tutması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Örgüt, küçük yaştaki militanlar konusunda daha fazla dalga geçemez. FARC, artık barış anlaşmasında farklı bir döneme girildiğini ve bu dönemin onlara sorumluluklar yüklediğini anlamalı. Bu konuda artık bir bahane kalmadığını düşünüyorum. Bu sorun artık çözülmeli ve gündemden düşmeli."



Öte yandan, barış görüşmelerinde FARC'ın Başmüzakereciliğini yapan Pablo Catatumbo'nun, Calle'nin eleştirilerine cevaben, söz konusu süreçte gecikme olmadığı ve kararlaştırılan tarihin henüz sona ermediğini belirttiği kaydedildi.



Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.



Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.