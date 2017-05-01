Kolombiya'da Eln Saldırısı

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Pailitas kentinde bombalı araçla saldırı düzenledi.



Cesar yönetim bölgesine bağlı Pailitas kentinde yol kontrolü yapan motorize polis ekipleri, bir otomobilde arama yaptığı sırada patlama meydana geldi.



Patlamada aracı kullanan kişi ölürken, biri polis 4 kişi de yaralandı.



Bölgedeki güvenlik güçlerinin sorumlusu Albay Diego Rosero, bombalı araçla saldırının polis ekiplerini gözetleyen ELN mensupları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.



Kolombiya hükümeti ile müzakerelere başlamasına rağmen saldırılarına ve adam kaçırma eylemlerine devam eden ELN, birkaç gün önce Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı El Carmen kenti kırsalındaki petrol boru hattına saldırı düzenlemiş, saldırı sonrası bölgeye su götüren bir hat da zarar görünce 2 bine yakın kişi içme suyundan mahrum kalmıştı. ELN'nin 14 Nisan'da Cauca yönetim bölgesine bağlı Corinto kenti kırsalındaki saldırısında 1 asker hayatını kaybetmiş, 2 asker yaralanmıştı.



Hükümetin, ELN ile yaptığı görüşmelerdeki Başmüzakereci Juan Camilo Restrepo da iki gün önce sosyal medya hesabından, ELN'nin saldırılarını kınayarak, "Hiçbir müzakere ELN'nin düzenlediği saldırıları, adam kaçırmaları aklayamaz." ifadesini kullanmıştı.



Kolombiya Devlet Başkanlığı, 28 Nisan'da ELN ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) temsilcilerinin Küba'nın başkenti Havana'da, hükümetin izni ile bir araya geleceğini açıklamıştı. Tarafların, FARC'la imzalanan barış anlaşması ve müzakereler konusunda tecrübe paylaşımında bulunması amacıyla düzenlenen görüşmelerin, Uluslarası Kızılhaç Örgütünün koordinasyonunda yürütüleceği belirtilmişti. Bu görüşme dolayısıyla ikinci turu 10 Mayıs'a ertelenen görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde devam edecek. İlk turu 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar, belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yapılacağını ilan etmişti.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.