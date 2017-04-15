Kolombiya'da Eln Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir asker öldü, iki asker yaralandı.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, ELN tarafından Cauca yönetim bölgesine bağlı Corinto kenti kırsalında devriye görevindeki güvenlik güçlerine saldırı yapıldı.



Saldırıda askerlerden biri yaşamını yitirdi, ikisi ise yaralandı.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı ve hayatını kaybeden askerin ailesine başsağlığı diledi.



Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri, 7 Şubat'ta Ekvador'un başkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde yapılan törenle başlamıştı.



Görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.



Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü ELN, 29 Eylül 2016'da sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.