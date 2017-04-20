Kolombiya'da Çamur Kayması En Az 17 Can Aldı

– Çarşamba günü Kolombiya'da yoğun yağış sonrası gerçekleşen bir dizi çamur kayması, kahve üretim merkezi Manizales'de en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine sebebp oldu.



Çamur kayması, iki hafta önce Mocoa'da yaşanan ve 300 kinin hayatını kaybetmesine neden olan sel faciası gibi, şehir henüz güne başlamadan sabah saatlerinde gerçekleşti.



400 bin kişinin yaşadığı Manizales, 5 saat içinde yaklaşık bir aylık yağmur almasıyla pek çok tepede 40 ila 50 arasında çamur kayması gerçekleşerek konutlar ve yollara zarar verdi.



Kurtarma görevlilerinin, kayan çamur yığınlarını kazarak kayıp olduğu bildirilen dokuz kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.



Hayatını kaybedenler arasında iki çocuk ve bir polis memurunun olduğu bildirildi.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un yaşanan faciadan sonra Manizales'e gitmek istediği ancak kötü hava şartları sebebiyle 200 kilometre ötedeki Medellin'e indiği bildirildi.



Santos gerçekleştirilen canlı yayında, yüksek risk altındaki bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini ve ulusal kurumların seferber olduğunu söyledi.



Kolombiya Ulaştırma Bakanı Jorge Eduardo Rojas, "Şuan yapmamız gereken daha fazla can kaybı yaşanmasını önlemek." dedi. - İstanbul