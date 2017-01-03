Köln Polisinin 'Potansiyel Yılbaşı Tacizcileri' İçin Kullandığı İfade Tepkiyle Karşılandı





Almanya'nın Köln kentinde yeni yıl kutlamaları geçen yıla oranla olaysız sona erdi. Daha önce taciz skandalının yaşandığı kutlama alanında güvenlik önlemlerini artıran Köln polisi yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı.



Ancak, Köln emniyet müdürlüğünün huzur operasyonuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı duyuru tepkiyle karşılandı. Zira Alman polisi gözaltına alınan zanlılar için "Kuzey Afrikalı" anlamında "Nafri" ifadesini kullandı.



"Nafri" ifadesinin ırkçı bir terim olduğuna dair tepkilere Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies cevap verdi:



"Kuzey Afrika kökenli gençlerin saat 19'dan itibaren merkez gar çevresinde şüpheli hareketler sergiledikleri gözlendi. Bunlardan bir kısmının alkollü olduğunu tespit ettik. İlerleyen saatlerde saldırgan hareketlerde bulundular. Eğer erken müdahale etmeseydik, daha önce yaşananlarla karşılaşacaktık."



Geçen yıl Köln'deki yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanan taciz olaylarından dolayı binden fazla şikayet dilekçesi verilmiş, ancak cinsel taciz suçundan sadece üç kişi yargılanmıştı.



Tacizciler polis tarafından "Arap ve Kuzey Afrikalı" olarak tanımlanmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: euronews ifade Köln kullandığı karşılandı tepkiyle polisinin news tacizcileri potansiyel için yılbaşı Gepost: 02 januari 2017