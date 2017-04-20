Köln'de Referandum Protestosu

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'deki Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında mühürsüz oyların geçerli sayılması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun referandumun iptali başvurularını reddetmesi protesto edildi.



"Mühürsüz Anayasaya boyun eğme"



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Birliği Köln öncülüğünde düzenlenen gösteride grup, "Hayır" ve "Mühürsüz Anayasaya Boyun Eğme" yazılı dövizler taşıdılar. Tarihi Köln Katedrali önünde toplanan grup zaman zaman, "Hayır bitmedi daha yeni başlıyor", "Faşizme karşı omuz omuza", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Direne direne kazanacağız", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attılar.



"Bu seçimin hükmü yoktur"



Gösterinin sonunda Mimar Metin Keskin bir basın bildirisi okudu. Basın bildirisinde, "16 Nisan referandumunun sonuçları yasadışı bir müdahale ile çarpıtılmıştır ve geçersizdir. Bugün resmi olarak elde edilse de, bu referandumun sonuçları ilelebet gayrimeşru olarak anılmaya mahkumdur. Zor, baskı, yasak ve en sonunda sayım hilesiyle elde edilen yüzde 51'lik zafer, karşıt olan herkesin önünü keserek, halkın iradesini hiçe sayarak elde edilmiştir" denildi. Basın bildirisi, "YSK gücünü, öyle anlaşılıyor ki, halktan, hukukun üstünlüğünden ve Anayasadan değil, belli bir merkezden, siyasi otoriteden almıştır. Bu, demokrasiye ihanettir! Bu seçim mühürsüz bir seçimdir, bu seçimin hükmü yoktur" ifadeleriyle son buldu.



20 Nisan'da kadınlar sokağa çıkacak



Köln'de 20 Nisan Perşembe günü, saat 18.00'de yine Tarihi Köln Katedrali önünde, Köln Barış için Kadın İnisiyatifi, "Kadınlar birlikte güçlü/Kadınların Hayır'ı biter mi sandın?" sloganıyla bir gösteri düzenliyor.



Görüntü dökümü:



-Grubun görüntüleri, dövizler, sloganlar



-Metin Keskin basın bildirisini okurken



-Muzaffer Taştekin adlı vatandaşın konuşması