Köln'de Olağanüstü Güvenlik Önlemleri

BERLİN (AA) – Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yarın Köln'de düzenleyeceği kongre sırasında kentte yapılacak protesto gösterileri sebebiyle polisin olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.





Köln'de yarın yapılacak AfD kongresini protesto etmek amacıyla çok sayıda grubunun kentte gösteri yapacağı ve yaklaşık 50 bin kişinin bu gösterilere katılmasının beklendiği ifade edildi.



Gösterilerden dolayı çok sayıda caddenin kapatılacağı, tramvay, otobüs ve metro seferlerinin de aksayacağı belirtildi.



Kentte önemli ulaşım yollarından olan Deutz Köprüsü ile Rheinufer Tünelinin ise bu akşamdan itibaren kapatıldığı kaydedildi.





Olağanüstü durumun geçerli olacağı kentte, şehir merkezinde uçuş yasağı getirildiği aktarıldı.



Kongrenin düzenleneceği otel çevresinde ise çok sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı, güvenlik güçlerinin ve TOMA'ların hazır bekletildiği aktarıldı.



Restoranların ve kafe sahiplerine caddeye ve meydanlara masa ve sandalye koyma yasağının getirildiği ifade edilirken, bazı işletme sahiplerinin yarın dükkanlarını açmayacağı kaydedildi.





Köln Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gösterilerde herhangi bir silah ve koruma eşyasının taşınmasının yasak olduğu, göstericilerin yüzlerini kapatamayacağı belirtildi.





Gösteriler sırasında bazı grupların şiddet eylemi planlaması veya uygulaması durumunda bu gruptaki kişilerin suç işlemelerini önlemek amacıyla alıkonulabileceği, suç işlendiği takdirde ise gözaltına alınabileceği uyarısında bulunuldu.





Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, gösteri yapacak grupların büyük bölümünün barışçıl protesto yapacağını, ancak Köln dışından ve komşu ülkelerden şiddet yanlısı göstericilerin kente geleceğine ilişkin bilgilere sahip olduklarını ifade etti.



Köln'de yarın 4 binden fazla polisin görev alacağı kaydedildi.