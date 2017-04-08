Köln'de, Kimyasal Saldırı Protesto Edildi

Almanya'nın Köln kentinde, rejim güçlerinin İdlib'te gerçekleştirdiği, yüzlerce insanın ölümüne neden kimyasal saldırı protesto edildi.



Tarihi Köln Katedralinin önünde yapılan protesto gösterisinde göstericiler, Suriye rejimi ve Esed aleyhinde sloganlar attı. Ellerinde Suriye bayrakları olan göstericiler taşıdıkları dövizlerle, Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı lanetledi. - KÖLN