Köln'de Kadınlardan Referandum Protestosu: "Ysk'ya Yenildik"

Anayasa değişikliği halk oylamasında mühürsüz oyların geçerli sayılması ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumun iptali başvurularını reddetmesi Köln'de protesto edildi.



Almanya'da Köln Barış İçin Kadın İnisiyatifi'nin çağrısıyla Tarihi Köln Katedrali önünde çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık bir grup toplandı. "Kadınlar birlikte güçlü", "Kadınların Hayır'ı biter mi sandın?" sloganlarıyla düzenlenen gösteride, eylemciler ellerinde "Hayır" yazılı dövizler taşıdılar. Gösteride, "Her yer hayır, her yer direniş", "Direne direne kazanacağız", "Susma haykır, başkanlığa hayır" sloganları da atıldı.



"Gerçekten demokratik bir ülkede yaşamalarını sağlamak için"



Köln Barış İçin Kadın İnisiyatifi adına açıklama yapan Zahide Genç, "Seçim sonuçlarından sonra ortaya çıkan haksızlığa karşı ses çıkarmak için bir araya geldik. Sokak sokak direnişini sürdüren kadınlar sandıklarına sahip çıktılar, 'hayır' kampanyalarını örgütlediler. Ama ne yazık ki, YSK'ya yenildik. Bu seçim sonuçlarını tanımıyoruz, protesto ediyoruz" dedi. Gösteriye katılan Semra Çelik ise, "Türkiye'deki arkadaşlarımız referandum sonuçlarından sonra sokağa çıktılar. YSK'nın kararını bozmayacağını açıklamasından sonra bizim tek yapabileceğimiz kendimiz kamuoyu oluşturmaktı. Türkiye'deki arkadaşlarla dayanışmak ve gerçekten demokratik bir ülkede yaşamalarını sağlamak için, ülkemizle övünebilmek için burada biz bugün 'hayır' dedik" diye konuştu.



Gösteri sırasında gruptakilere sözlü tacizde bulunan bir kişi, organizatörler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Bu sırada küçük çaplı arbede yaşandı. - Köln