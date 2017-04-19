Koliva, çok kültürlü Karadeniz şarkıları albümü Yüksek Dağlara Doğru'dan şarkıları seslendireceği konseriyle, 19 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde...



"Dedemin 'Koliva' beklemek söylemiyle başlarda neyi kastettiğini anlamamıştım. 'Bu koliva nedir? Neyin nesidir?' diye sordum bir gün. Meğer 'koliva' bizim oralarda mısır anlamına gelirmiş. Peki bunu beklemek de neyin nesi? Mısır büyüsün de tadına bakalım diye mi bu bekleyiş anlayamadım? Meğer bunun da bir cevabı varmış. Dedem: 'Bak torun! Bizler eskiden beri ekinlerimiz ziyan olmasın, domuzlar, kuşlar onlara zarar vermesin diye tarlaların başında ufak bir avcı barınağı yapar bekleriz. Bir gün biz buralardan gidersek yerimize bostan korkulukları veya teknolojik aletler koymayun, ara sıra dedemizden kalma bir gelenektir diye gelip buralarda gerçekten de 'koliva' beklemeseniz bile bekliyormuş gibi yapın. Bu bile bana yeter' dedi. Bu sözler karşısında daha ne yapılabilirdi ki... Evet... Böylesine basit görünen bir kültürün bile kaybolmasını istemeyen kültür bekçisi bir adam vardı karşımda. Aslında bizim için anlamsız gelebilecek bir olayın dedem için bu kadar önemli, bu kadar düşündürücü bir şey olması karşısında yapılacak tek bir şey vardı. Bu kültür, bu değerler kaybedilmesin ziyan olmasın diye Koliva'yı kurduk, bekliyoruz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Jolly Joker İstanbul



Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi



Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Koliva



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır