Koliva, Leman Kültür Aydın'da 21 Ocak'ta sizlerle...



Karadeniz'in doğusunda yer alan Laz ve Hemşin köylerinde tarlalardaki ekinleri korumak amacıyla dört ayak üzerine inşa edilen küçük avcı barınağına "Koliva" denmektedir. Kendilerini bu yörenin kültür bekçileri olarak gören grup üyeleri bu nedenle gruba Koliva ismini vermiştir.



Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olarak içlerinde her zaman yaşattıkları Karadeniz'i ve kültürlerine olan sevdalarını müziğin o herkesin içine işleyen tınılarıyla harmanlayarak anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de kültürlerine ait olan tulum ve kemençe gibi yöresel enstrümanları ön plana çıkarmaya özen gösteriyorlar. Karadeniz'de konuşulan dillerin yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını önemli bir misyon olarak belirleyen Koliva, konserlerinde Türkçe, Lazca, Hemşince, Rumca ve Megrelce şarkılara yer verirken albümlerinde de yine bu hassasiyeti göz önünde bulundurdular.