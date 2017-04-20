Koliler Son Model Sedyede Çocuklar Hurda Sedyede Taşınıyor

Siyasete sık sık malzeme olan sağlık sistemindeki yenilikleri yerinde gözlemledik. 80'li yıllardaki uzun kuyruklar, günlerce süren beklemelerin ardından 2017 yılında durum ne ona bakalım dedik. Burası Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu kalabalık kan tahlili için bekliyor. 188. kişi kan vermeye girmiş ama geride daha yaklaşık 200 kişi var.Turgut ERAT / İSTANBUL/Kamera: Çağatay GÜRÜCÜ