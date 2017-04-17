Koleos ve Captur İstanbul Autoshow'da Türkiye Prömiyerine Hazır
Renault, 20 Nisan 2017 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da yerini alıyor.
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