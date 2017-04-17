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Koleos ve Captur İstanbul Autoshow'da Türkiye Prömiyerine Hazır
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Koleos ve Captur İstanbul Autoshow'da Türkiye Prömiyerine Hazır

Renault, 20 Nisan 2017 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da yerini alıyor.

Koleos ve Captur İstanbul Autoshow'da Türkiye Prömiyerine Hazır

Renault, 20 Nisan 2017 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da yerini alıyor.

Kaynak: Dunya.com

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