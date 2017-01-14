Caz ve funk müziği altyapılarından beslenen Kolektif İstanbul, 14 Ocak'ta KatsSahne Yeni Gazino'da müzikseverlerle buluşuyor.



"KatsSahne, cumartesi gecelerini gazino programlarına ayırdı. Her cumartesi, Yeni Gazino günlerinde birbirinden önemli sanatçıları ağırlayacak olan KatsSahne, yemek eşliğinde felekten bir gün çalıyor. Mutfağı kısa sürede nam salmış olan KatsSahne'de, mutfak ödüllü şef Hakan Bilge Yaman'dan soruluyor.



Değişik dönemlerde farklı müzisyenlerin bir araya gelmesiyle zenginleşerek bugünkü halini alan Kolektif İstanbul, doğaçlama dendiğinde akla gelen isimlerdendir. Sahnede yaratmış oldukları enerji ve coşkunun en önemli sebeplerinden birisi enstrümanların canlılığıyla bütünleşen bu doğaçlama müzik yapılarıdır. Anadolu ve Balkan müziğini farklı bir perspektifle harmanlayarak karşımıza çıkan ekip caz ve funk müziği altyapılarından beslenirken, bu ikiliyi hem Anadolu hem Balkan hem de gittikleri diğer coğrafyalardaki müzik kültürleriyle birleştirmekten geri kalmıyorlar.



Etkinlik hakkında bilgi almak için 0539 545 21 21 'den bize ulaşabilirsiniz."



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