Kolektif İstanbul en sevilen şarkılarını 6 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde seslendirecek.



İstanbul sahnesinin tartışmasız en eğlenceli grubu Kolektif İstanbul kendilerini sahnede yaşayan bir grup olarak tanımlıyor.



Fransa'nın Brötanya bölgesinden Richard Laniepce tarafından 2006 yılında İstanbul'da kurulan grup, günümüze kadar farklı müzisyenlerle çalışarak müziğini zenginleştirdi.



Montreux Caz Festivali, Schleswig-Holstein Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, Fira Mediterrania gibi uluslararası festivallerde performanslar sergiledi.Grup müzik hayatına Laniepce (saksafon) başta olmak üzere Aslı Doğan (vokal), Batuhan Büyükdoğan (davul), Ertan Şahin (suzafon), Tamer (akordeon) ve Talat (klarnet) Karaoğlu kardeşlerden oluşan altı kişilik kadrosuyla devam ediyor.



Caz ile funk altyapılarından beslenerek Anadolu ve Balkan müziğini farklı bir perspektifle harmanlayan grup, sahnede yarattığı enerjiyi de çalarken eğleniyor olmalarına bağlıyor. Kolektif İstanbul, tek bir müzik türü ile sınırlı kalmayı reddederek, türler arasında formlarla oynuyor.



2006 yıllından bugüne Balkanatolia, Krivoto, Kerevet ve Pastırma Yazı adlı dört albümle müzikal yolcukluklarını belgeleyen grup, herkesin bildiği şarkılardan ziyade kimsenin bilmediği parçalarla müzikseverleri farklı topraklarda eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.



Kolektif İstanbul, enstrümanlarına hakim, performanslarında cömert müzisyenleriyle dinleyicilerine gerçek bir müzikal şölen vadediyor. Mottoları malum; Çaldıkça zıvanadan çıkılacak, zıvanadan çıkıldıkça güzelleşilecek!



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