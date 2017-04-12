

Kolektif Explore'da; yerel olarak geliştirilen yeni oluşum, fikir ve ürünler dile getiriliyor. En girişimci, en üretken yaratıcılarla tanışıp, fikir ve ürünlerinin oluşum hikayesinden ilham almak için yerinde bir fırsat.











Kolektif Explore, hızlı ve kolay ödeme sistemi Iyzico'nun destekleriyle gerçekleşmeye devam ediyor. Sektörde yeni olup, hızla yükselen Iyzico'nun, bizim gibi başka bir startup'a destek vermesi bizim için çok değerli. Bir kez daha birlikten kuvvet doğacak!











Açılış konuşması: Cenk Bayrakdar | Managing Director at Revo Capital



Konuşmacılar: Aslı Özbek | Satsuma App, Serkan Uz | Datapare







Moderatör: Mehmet Nafiz Duru, RedBull.com İletişim Müdürü











Akış:



18: 30 - 19: 00 Networking



19: 00 - 19: 30 Cenk Bayrakdar'la Röportaj (moderatör: Mehmet Duru/RedBull.com İletişim Müdürü)



19: 30 - 19: 45 Satsuma App



19: 45 - 20: 00 Datapare



20: 00 - 21: 00 Product Hunt Istanbul Meetup

Detaylar :İl : İstanbulİlce : ŞişliMekan : Kolektif House LeventMekan Adresi : 5 Harman Sokağı Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00Kategori : Kolektif ExploreTür : SeminerÜcretlimi? : Hayır