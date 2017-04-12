Kolektif Explore

Kolektif Explore'da; yerel olarak geliştirilen yeni oluşum, fikir ve ürünler dile getiriliyor.

Kolektif Explore


Kolektif Explore'da; yerel olarak geliştirilen yeni oluşum, fikir ve ürünler dile getiriliyor. En girişimci, en üretken yaratıcılarla tanışıp, fikir ve ürünlerinin oluşum hikayesinden ilham almak için yerinde bir fırsat.









Kolektif Explore, hızlı ve kolay ödeme sistemi Iyzico'nun destekleriyle gerçekleşmeye devam ediyor. Sektörde yeni olup, hızla yükselen Iyzico'nun, bizim gibi başka bir startup'a destek vermesi bizim için çok değerli. Bir kez daha birlikten kuvvet doğacak!









Açılış konuşması: Cenk Bayrakdar | Managing Director at Revo Capital




Konuşmacılar: Aslı ÖzbekSatsuma App, Serkan Uz | Datapare




Moderatör:  Mehmet Nafiz Duru, RedBull.com İletişim Müdürü









Akış:




18: 30 - 19: 00 Networking




19: 00 - 19: 30 Cenk Bayrakdar'la Röportaj (moderatör: Mehmet Duru/RedBull.com İletişim Müdürü)




19: 30 - 19: 45 Satsuma App




19: 45 - 20: 00 Datapare




20: 00 - 21: 00 Product Hunt Istanbul Meetup




Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Kolektif House Levent

Mekan Adresi : 5 Harman Sokağı Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Kolektif Explore

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Mehmet Duru, Aslı Özbek, Istanbul, İstanbul, Röportaj, Redbull, Şişli