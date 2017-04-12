Kolektif Explore
Kolektif Explore'da; yerel olarak geliştirilen yeni oluşum, fikir ve ürünler dile getiriliyor.
Kolektif Explore'da; yerel olarak geliştirilen yeni oluşum, fikir ve ürünler dile getiriliyor. En girişimci, en üretken yaratıcılarla tanışıp, fikir ve ürünlerinin oluşum hikayesinden ilham almak için yerinde bir fırsat.
Kolektif Explore, hızlı ve kolay ödeme sistemi Iyzico'nun destekleriyle gerçekleşmeye devam ediyor. Sektörde yeni olup, hızla yükselen Iyzico'nun, bizim gibi başka bir startup'a destek vermesi bizim için çok değerli. Bir kez daha birlikten kuvvet doğacak!
Açılış konuşması: Cenk Bayrakdar | Managing Director at Revo Capital
Konuşmacılar: Aslı Özbek | Satsuma App, Serkan Uz | Datapare
Moderatör: Mehmet Nafiz Duru, RedBull.com İletişim Müdürü
Akış:
18: 30 - 19: 00 Networking
19: 00 - 19: 30 Cenk Bayrakdar'la Röportaj (moderatör: Mehmet Duru/RedBull.com İletişim Müdürü)
19: 30 - 19: 45 Satsuma App
19: 45 - 20: 00 Datapare
20: 00 - 21: 00 Product Hunt Istanbul Meetup
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Kolektif House Levent
Mekan Adresi : 5 Harman Sokağı Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Kolektif Explore
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır