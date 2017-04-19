Kolektif Diaries'de; hayatınıza yön verecek hikayelerden hayatın koşuşturmasında neleri kaçırdığınızı anlatan öykülere, sıradışı seyahat deneyimlerinden başarı ya da başarısızlık anılarına kadar, aklınıza gelebilecek tüm samimi hikayelerinizi dinliyor, paylaştıkça tatlanıyoruz.



"Kolektif Diaries'in bu serisinde; yazma ve fotoğraf çekme aşkını daha küçücük yaşta annesinin seyahat etme sevdasıyla birleştiren Kerimcan Akduman, hayattaki tüm sorularının cevaplarını gezerek nasıl bulduğunu anlatacak.



Akış:



19: 00 - 19: 30 Sunum



19: 30 - 20: 00 Soru & Cevap



20: 00 - 20: 30 Networking























Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Kolektif House Levent



Mekan Adresi : 5 Harman Sokağı Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Kolektif Diaries



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır