Kolektif Diaries

Kolektif Diaries'de; hayatınıza yön verecek hikayelerden hayatın koşuşturmasında neleri kaçırdığınızı anlatan öykülere, sıradışı seyahat deneyimlerinden başarı ya da başarısızlık anılarına kadar, aklınıza gelebilecek tüm samimi hikayelerinizi dinliyor, paylaştıkça tatlanıyoruz.

Kolektif Diaries

Kolektif Diaries'de; hayatınıza yön verecek hikayelerden hayatın koşuşturmasında neleri kaçırdığınızı anlatan öykülere, sıradışı seyahat deneyimlerinden başarı ya da başarısızlık anılarına kadar, aklınıza gelebilecek tüm samimi hikayelerinizi dinliyor, paylaştıkça tatlanıyoruz. 

"Kolektif Diaries'in bu serisinde; yazma ve fotoğraf çekme aşkını daha küçücük yaşta annesinin seyahat etme sevdasıyla birleştiren Kerimcan Akduman, hayattaki tüm sorularının cevaplarını gezerek nasıl bulduğunu anlatacak.

Akış:

19: 00 - 19: 30 Sunum

19: 30 - 20: 00 Soru & Cevap

20: 00 - 20: 30 Networking











Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Kolektif House Levent

Mekan Adresi : 5 Harman Sokağı Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Kolektif Diaries

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Şişli, Gmail, Anne, Su, net, İnternet, Hayır