Kolektif Diaries
Kolektif Diaries'de; hayatınıza yön verecek hikayelerden hayatın koşuşturmasında neleri kaçırdığınızı anlatan öykülere, sıradışı seyahat deneyimlerinden başarı ya da başarısızlık anılarına kadar, aklınıza gelebilecek tüm samimi hikayelerinizi dinliyor, paylaştıkça tatlanıyoruz.
Kolektif Diaries'de; hayatınıza yön verecek hikayelerden hayatın koşuşturmasında neleri kaçırdığınızı anlatan öykülere, sıradışı seyahat deneyimlerinden başarı ya da başarısızlık anılarına kadar, aklınıza gelebilecek tüm samimi hikayelerinizi dinliyor, paylaştıkça tatlanıyoruz.
"Kolektif Diaries'in bu serisinde; yazma ve fotoğraf çekme aşkını daha küçücük yaşta annesinin seyahat etme sevdasıyla birleştiren Kerimcan Akduman, hayattaki tüm sorularının cevaplarını gezerek nasıl bulduğunu anlatacak.
Akış:
19: 00 - 19: 30 Sunum
19: 30 - 20: 00 Soru & Cevap
20: 00 - 20: 30 Networking
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Kolektif House Levent
Mekan Adresi : 5 Harman Sokağı Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Kolektif Diaries
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır