Kolej Öğrencilerinden Başkan Kurt'a Ziyaret

Eskişehir Gelişim Koleji 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.



Eskişehir'de yaşayan yabancı öğrenciler için gerçekleştirdikleri projeyi tanıtmaya gelen Gelişim Koleji öğrencileri, Başkan Kurt'a proje hakkında bilgi verdi. Eskişehir'de yaşayan yabancı öğrenciler için www.gelisimforeigners.com isimli internet sitesini hazırladıklarını belirten öğrenciler, yabancı öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları bu site üzerinde paylaşabileceklerini ifade etti. Sitenin yabancı öğrenciler için adeta bir kılavuz niteliğinde olduğunu belirten öğrenciler, sitede Eskişehir'de ne yenir, nereler gezilir gibi konularında yer aldığını kaydetti. Öğrenciler, bu site sayesinde sıkıntı yaşayan yabancı öğrencilerle anında iletişime geçebildiklerinin altını çizdi.



Başkan Kurt, Gelişim Koleji öğrencilerinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin oldukça faydalı olduğunu ifade eden Başkan Kurt, öğrencilerin bunun gibi faydalı projelerde yer almalarının mutluluk verici olduğunu kaydetti. Yabancı öğrenciler için yararlı bir hizmet olduğunu söyleyen Başkan Kurt, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR