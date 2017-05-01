Kolej Meydanı'nda Düzenlenecek Miting Için Toplanmalar Başladı

Kolej Meydanı'nda düzenlenecek miting için toplanmalar başladı(Tür: Ankara)

Kolej Meydanı'nda düzenlenecek miting için toplanmalar başladı

(Tür: Ankara)

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Ankara, Miting