Kolej Meydanı'na katılımcılar aranarak alınmaya başlandı



ANKARA - Başkentte 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı iki noktadan biri olan Kolej Meydanı'na katılımcılar aranarak alınmaya başlandı.

KESK, DİSK gibi çeşitli sendika, siyasi parti ve STK'ların 1 Mayıs kutlamalarını yapacakları Kolej Meydanı'nda polis ekiplerinin kurduğu arama noktalarında katılımcılar yapılan aramanın ardından alınıyor. Miting nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi, Libya Caddesi, Cemal Gürsel Bulvarı ve Aksu Caddesi trafiğe kapatıldı.