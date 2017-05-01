Kolej Meydanı'na Katılımcılar Aranarak Alınmaya Başlandı

Kolej Meydanı'na katılımcılar aranarak alınmaya başlandıANKARA - Başkentte 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı iki noktadan biri olan Kolej Meydanı'na katılımcılar aranarak alınmaya başlandı.

Kolej Meydanı'na Katılımcılar Aranarak Alınmaya Başlandı

Kolej Meydanı'na katılımcılar aranarak alınmaya başlandı

ANKARA - Başkentte 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı iki noktadan biri olan Kolej Meydanı'na katılımcılar aranarak alınmaya başlandı.
KESK, DİSK gibi çeşitli sendika, siyasi parti ve STK'ların 1 Mayıs kutlamalarını yapacakları Kolej Meydanı'nda polis ekiplerinin kurduğu arama noktalarında katılımcılar yapılan aramanın ardından alınıyor. Miting nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi, Libya Caddesi, Cemal Gürsel Bulvarı ve Aksu Caddesi trafiğe kapatıldı.

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