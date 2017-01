Kolaysa Sen Yap", 4 Şubat'ta Başlıyor

"Kolaysa Sen Yap" adlı yarışma programı, 4 Şubat'ta TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



Televizyon ve radyo programcısı Kadir Çöpdemir, sunuculuğunu üstlendiği programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın yerli bir formata sahip olduğunu söyledi.



Yarışmanın para ödülünün 10 bin lira olduğunu belirten Çöpdemir, "Amaç aslında para ödülü değil çünkü 10 bin lira bu dönemdeki yarışmalar için çok büyük bir bütçe sayılmaz. Fakat burada oluşturulan enerjiden ekran başındakilerin de istifade etmesini istiyoruz. Yani programın çok basit bir mottosu var; sen de eğlen, ben de eğleneyim, ekran başındaki de eğlensin." ifadelerini kullandı.



Çöpdemir, yarışmada dikkat ve beceri gerektiren oyunlar oynandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"Birtakım oyuncak ve oyunlarla her iki taraf da eğlenceli bir yarışmaya katılıyor. Aslında çocukluğumuzda TRT ekranlarını izleyenler bilir. İlk gençlik yıllarımda, zannediyorum Almanya'daydı. İki farklı kasaba, çeşit çeşit oyuncaklarla, birbirleriyle yarışırdı. O sonra takımlara, ailelere döndü. Birçok versiyonu yapıldı. Biz de şimdi o programın daha farklı ve yerli içerikli bir versiyonunu yapıyoruz."



"Yarışma ortak bir eğlence kültürü oluştursun istiyoruz"



Yarışmanın üç etap ve bir final bölümünden oluştuğunu dile getiren Çöpdemir, "Yarışmaya özel dizayn edilmiş oyuncaklarla, iki takım üyeleri 75 dakikalık süre içinde yarışıyor. İşin içinde bilgi de var ama insanları yıpratacak, ağır bilgi demeyelim. Daha kolay genel kültür sorularına yarışmacıların cevap vermeleri gerekiyor. Programın amacı bu; bize ayrılan sürede hem katılımcıların hem de ekran başındakilerin ortak bir eğlence kültürü oluşturması ve buna hizmet etmesi." diye konuştu.



Çöpdemir, her yaştan kişinin yarışmaya katılabileceğini ancak yarışmacılar arasında bir bağ olması gerektiğini belirtti.



Üç kişiden oluşan takımdaki yarışmacıların çok iyi arkadaş, akraba ya da komşu olabileceğini kaydeden Çöpdemir, "Bu manada aileler, kardeşler, kuzenler, iş yerinden ya da mahalleden arkadaşlar yarışmaya geliyor. Değişik insan gruplarını burada ağırlıyoruz." dedi.



"Cem Yılmaz daha çok film yapmalı"



Hazırladığı programlarda doğal ve içten bir şekilde yer aldığını aktaran Çöpdemir, "Dizide size uygun bir karakter, kimlik var. O kimliğin içini dolduruyorsunuz. Sizden beklenen bir oyun var. Dizilerde senarist ve yapımcı ne uygun görmüşse biz aslında oyuz. Ben de komedi filmlerinde oynamayı tercih ediyorum. Bu manada piyasa daralmış oluyor. Yapımcılar açısından da öyle." değerlendirmesinde bulundu.



Çöpdemir, Yeşim Salkım ile başrolünde oynadığı "Bahtiyar Bahtıkara" filmine de değinerek "Öncelikle 'Bahtiyar Bahtıkara' filmimiz vizyona girsin de seyredelim." diye konuştu.



Türkiye'de son dönemde bol bol komedi filmi üretilmesinin güzel olduğunu vurgulayan Çöpdemir, şöyle devam etti:



"Diğer filmlere nazaran güldürmek daha zordur ama tabii komedi filmlerinde bir derinlik, hacim, dişe dokunur bir şey olmasını da insan tercih ediyor. Ben şahsen piyasada var olan işlerden en çok Cem Yılmaz filmlerini seviyorum. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in ise dizi değil ama bazı filmlerini çok sevdim. Aslında her şeyin komedi olmadığını düşünenlerdenim fakat bu benim düşüncem. Bunun dışında elbette komedi çok üretilsin, çok arz edilsin. İnsanları güldürmek çok büyük bir nimet ve çok büyük bir sevap. Komedi filmlerini yapmaya devam etsinler ama ben tercihen Cem Yılmaz'ın daha çok film yapmasını istiyorum."



Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın, yapımcılığını ise Salih Kurt ve Mustafa Öztürk'ün gerçekleştirdiği program, her cumartesi ve pazar TRT 1 ekranlarında yayımlanacak.