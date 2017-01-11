Kolay Video Düzenleme!

Videolarınızı hızla düzenlemenize izin verecek, filtreleme ve dönüştürme ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araç arıyorsanız, Avidemux tam size göre.
Avidemux, AVI, DVD, MPEG, MP4, ASF, MKV biçimindeki videoları açabiliyor ve kaydedebiliyor. Birçok codec'i destekleyen yazılım, belirli görevleri otomatik hale getirmenize de olanak tanıyor.
Avidemux'un öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor:
Doğrusal olmayan video düzenleme
Filtre ve efekt uygulama
Farklı video formatlarına dönüştürebilme
Ses akışı ekleme veya çıkartma
Alt yazı işleme
Proje sistemi
Güçlü script yetenekleri
Grafik ve komut satırı arayüzleri
Video kodlama: MPEG-4 AVC, XviD, MPEG-4 ASP, MPEG-2 Video, MPEG-1 Video, ...
Ses kodlama: AC-3, AAC, MP3, MP2, Vorbis, PCM...
İndirin: Avidemux
Kaynak: Chip.com.tr