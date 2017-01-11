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Kolay Video Düzenleme!

Kolay Video Düzenleme!

Videolarınız üzerinde kırpma, efekt ekleme gibi işlemler yapabilen bu ücretsiz aracı kaçırmayın!

Kolay Video Düzenleme!

Videolarınızı hızla düzenlemenize izin verecek, filtreleme ve dönüştürme ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araç arıyorsanız, Avidemux tam size göre.

Avidemux, AVI, DVD, MPEG, MP4, ASF, MKV biçimindeki videoları açabiliyor ve kaydedebiliyor. Birçok codec'i destekleyen yazılım, belirli görevleri otomatik hale getirmenize de olanak tanıyor.

Avidemux'un öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor:



    Doğrusal olmayan video düzenleme

    Filtre ve efekt uygulama

    Farklı video formatlarına dönüştürebilme

    Ses akışı ekleme veya çıkartma

    Alt yazı işleme

    Proje sistemi

    Güçlü script yetenekleri

    Grafik ve komut satırı arayüzleri

    Video kodlama: MPEG-4 AVC, XviD, MPEG-4 ASP, MPEG-2 Video, MPEG-1 Video, ...

    Ses kodlama: AC-3, AAC, MP3, MP2, Vorbis, PCM...

    İndirin: Avidemux

    Kaynak: Chip.com.tr

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