Kolay Video Düzenleme!

Videolarınızı hızla düzenlemenize izin verecek, filtreleme ve dönüştürme ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir araç arıyorsanız, Avidemux tam size göre.



Avidemux, AVI, DVD, MPEG, MP4, ASF, MKV biçimindeki videoları açabiliyor ve kaydedebiliyor. Birçok codec'i destekleyen yazılım, belirli görevleri otomatik hale getirmenize de olanak tanıyor.



Avidemux'un öne çıkan özellikleri arasında şunlar bulunuyor:









Doğrusal olmayan video düzenleme



Filtre ve efekt uygulama



Farklı video formatlarına dönüştürebilme



Ses akışı ekleme veya çıkartma



Alt yazı işleme



Proje sistemi



Güçlü script yetenekleri



Grafik ve komut satırı arayüzleri



Video kodlama: MPEG-4 AVC, XviD, MPEG-4 ASP, MPEG-2 Video, MPEG-1 Video, ...



Ses kodlama: AC-3, AAC, MP3, MP2, Vorbis, PCM...



İndirin: Avidemux Kaynak: Chip.com.tr