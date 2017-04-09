Yeni sergide bulunan renkli çalışmalar yakından incelenir. Bu paylaşımdan sonra atölyeye dönülür. Büyük bir mukavva üzerine elişi kağıtları, gazlı kalemler ve akrilikle yapılacak keyifli bir sanat çalışmasıdır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Borusan Contemporary



Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5



Başlangıç Saati : 09.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Kolaj Sanat 5 - 7 yaş



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır