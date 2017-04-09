Kolaj Sanat 5 - 7 Yaş
Yeni sergide bulunan renkli çalışmalar yakından incelenir. Bu paylaşımdan sonra atölyeye dönülür.
Yeni sergide bulunan renkli çalışmalar yakından incelenir. Bu paylaşımdan sonra atölyeye dönülür. Büyük bir mukavva üzerine elişi kağıtları, gazlı kalemler ve akrilikle yapılacak keyifli bir sanat çalışmasıdır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Borusan Contemporary
Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5
Başlangıç Saati : 09.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Kolaj Sanat 5 - 7 yaş
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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