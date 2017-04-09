Kolaj Sanat 5 - 7 Yaş

Yeni sergide bulunan renkli çalışmalar yakından incelenir. Bu paylaşımdan sonra atölyeye dönülür.

Kolaj Sanat 5 - 7 Yaş

Yeni sergide bulunan renkli çalışmalar yakından incelenir. Bu paylaşımdan sonra atölyeye dönülür. Büyük bir mukavva üzerine elişi kağıtları, gazlı kalemler ve akrilikle yapılacak keyifli bir sanat çalışmasıdır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Borusan Contemporary

Mekan Adresi : Balta Limanı Mh. Hisar Cd No: 5

Başlangıç Saati : 09.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Kolaj Sanat 5 - 7 yaş

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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