14-18 yaş çocuklar için düzenlenen Kolaj Atölyesi Workshop Programı, 6 Ocak'ta Açık Diyalog İstanbul'da başlıyor...



Kolajın tarihçesi milattan önce ikinci yüzyıla dayanır, Uzakdoğu'da kağıdın ilk üretimine uzanan bu teknik, içinde birçok farklı metod barındırır. Kolaj var olan görsellerin dışında şekiller, renkler ve imgelerin birleşimiyle oluşturulan bir dışavurum biçimidir. Temelde iki boyutlu olan bu tekniği zaman zaman üçüncü boyuta taşımayı öğrenmekle beraber, bundan da önce var olan bir görselden, kişinin dünyasında belli kodlara sahip olan imgelerden ve nesnelerden bambaşka ifade biçimleri ve manalar yaratmanın arayışı içinde olacağız.



Kolaj yapmanın insanı özgürleştiren bir tarafı vardır çünkü görünen şeylere ithaf edilen anlamları yıkıp yeniden inşa etmeye bir alan tanır. Elinize aldığınız bir resim, kolaj süreci içinde bambaşka bir şeyi temsil ederek, dönüşüm geçirmektedir.



Süre: 4 hafta



Saat: 120 dk.



Yas aralığı: 14-18



Kontenjan: Maksimum 12 kişi



Ders günü ve saati: 5 Ocak 2017 Perşembe, 17: 00