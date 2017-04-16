DoryanArt workshop etkinliklerimizde keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretiyor hem eğleniyoruz.



Kokulu Taş alçıya benzeyen toz şeklinde çeşitli koku ve renklerle kalıplarına dökerek tasarlanan malzemedir. Ortaya çıkan malzemelerden kendi tasarımlarınızı oluşturarak evinizde şık görüntü ve hoş bir koku veya güzel bir hediye yapabileceğiniz bir üründür.



Sizde keyifle 2 saatlik etkinlik sonucu güzel bir tasarım yapmak isterseniz Alsancakta bulunan DoryanArt atölyemize bekleriz.



Tüm malzemeler bize aittir, ortaya çıkardığınız tasarımlar sizlerin olacaktır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 17.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Kokulu Taş Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır