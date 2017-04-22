Koku yayan evden 20 traktör çöp çıkarıldı

Belediye ekipleri, ihbar üzerine yaptığı incelemenin ardından çöp yığınlarıyla dolu evden toplam 20 kamyon çöp çıkardı



MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki bir kadının evinden yaklaşık 20 traktör çöp çıkarıldı.

Şehzadeler ilçesi Adakale Mahallesinde yalnız yaşayan bir kadının evindeki eşyaları ve dışarıdan topladığı materyalleri biriktirmesi üzerine çevreye yayılan pis kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa'ya şikayette bulundu. Mahalleye giden zabıta ile temizlik işleri ekipleri, yaptıkları temizleme çalışması sonrası evden 20 traktör çöp çıkardı. Yapılan çalışma ile evin tamamen temizlendiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Adakale Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızdan beyaz masa birimimize gelen çöp ev şikayeti ile ilgili ekiplerimiz hızlı bir şekilde harekete geçerek, söz konusu adreste gerekeli tahkikatı yaptılar. Yapılan incelemeler neticesinde apartman dairesinin tamamında eski eşyalar ve atıklar olduğu tespit edildi. 55 yaşlarında yalnız yaşayan kadının evinde temizleme çalışması başlatan ekiplerimiz dairenin tamamını temizleyerek, daire içerisinden 20 traktörden fazla çöp ve eşya çıkarmışlardır. Bu temizlik çalışmasının ardından yine temizlik işlerine bağlı ekiplerimiz tüm odalarda dezenfekte çalışmalarını da yapmışlardır. Eski ve kullanılmaz halde olan tüm eşyalar atıldığı için evde bir takım eşya ihtiyacının olduğunu da tespit ettik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ellerinde bulunan ev eşyalarını teslim ederek, söz konusu eksiklikleri giderecektir" dedi.