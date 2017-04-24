Köktaş: "Yapanın Yanına Kar Kalmayacak"
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, medyada kendisi hakkında çıkan Adil Öksüz ve FETÖ haberlerine tepki göstererek, “Bunu yapanlar ve yaptıranlar şunu bilsinler: Hem hukuki hem siyasi mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, medyada kendisi hakkında çıkan Adil Öksüz ve FETÖ haberlerine tepki göstererek, "Bunu yapanlar ve yaptıranlar şunu bilsinler: Hem hukuki hem siyasi mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yapanın yanında kar kalmayacak" dedi.
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kendisi hakkında önceden yapılmış haberleri değerlendiren Köktaş, ağır ifadeler kullandı.
"Elinde belge olanların müracaat etmesi gereken yer cumhuriyet savcılığı"
Referandum süresi boyunca birçok karalama kampanyasıyla karşılaştıklarını belirten Milletvekili Fuat Köktaş, "28 Mart'ta Cumhurbaşkanımızı buraya ağırlama telaşındayken; özellikle şahsımla alakalı, FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılan haberler ulusal yayın organlarına da servis edilerek yazıldı. Sanki Cumhurbaşkanımızın Samsun'a gelişinin öncesinde planlı programlı şekilde buradan servis edildi. Bu bizi son derece üzdü. Seçim çalışması yaparken bunlarla da uğraşmak zorunda kaldık. Buradaki mantık 'çamur at izi kalsın' mantığıydı. Fuat Köktaş'ı bilenler bu şehirde bilirler. Görevde olduğu makamlarda verdiği hizmetlerden başka bir şey düşünülemez. Burada ulusal gazetede üç şahıs üzerine kurgulanan bir haberi gördük. Milletvekili olarak şahsım Fuat Köktaş, belediye başkanı olarak Erdoğan Tok, şehrimizin ve Türkiye'nin en önemli sanayici iş adamı Yeşilyurtlar bir proje dahilinde bir paket yapılarak ulusal basına servis edildi. Bizi siyaseten linç etme çalışmalarına girdiler. Tabii bunun arka planı da var, bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü dayanak olarak baktığınızda yerel yayınlara dayanak gösterilen; 'biz oradan aldık, orası söyledi' diye ifadeler duyuyoruz. Şahsımızı itibarsızlaştırmaya yönelik haberlerde Cumhuriyet Başsavcılığı da işin içine dahil edildi. Fakat Cumhuriyet Başsavcılığı hemen refleks göstererek böyle bir ifadenin olmadığını, böyle bir kaydın olmadığını açıkladı, bunu da basınla paylaştı. Burada bile ince bir siyasetin izlendiğini görüyoruz. Nedir bu taktik? Karalama haberi yapıyorlar. Burada şahsen iyi niyet olmadığını düşünüyorum. Haberin tamamının asılsız olduğunu daha önce açıkladık. Bir şeyi iddia edenin onu ispatlaması gerekir. İspatlamazsa müfteri durumuna düşer. Bu durum bu haberde de böyle gözüküyor. Demek ki ellerinde bir belge yok. Elinde belge olanların müracaat etmesi gereken yer, cumhuriyet savcılığıdır" dedi.
"Gücümüzü hazmedemiyorlar"
İki türlü siyasetçi olduğunu belirten Köktaş, "Biri çok üst düzey bilgi birikimine sahip yüksek donanıma sahip siyasetçi. Diğeri de yerelde yetişmiş, tabandan gelmiş siyasetçi. Ben taban siyasetinden yanayım. Samsun'da büyümüş, Samsun'da kazanmış, Samsun'da kaybetmiş, Samsun'un gelişmesi için katkı sağlamış bir siyasetçiyim. Demek ki buradan şu ortaya çıkıyor: Bir takım çevreler bu işi tezgahlayanlar; birilerine ön açmak isteyenler yerelde güçlü siyasetçiyi, tabanla barışık, milletin içerisinde yaşayan siyasetçiyi hazmedemiyorlar. Bunları bir şekilde itibarsızlaştırma çalışmalarını yürütmeye gayret gösteriyorlar diye düşünüyorum. Bunlar şahsıma isnat etmiş oldukları iftira mahiyetindeki sözleri aslında kendi gelecekleri için yapıyorlar. Gücümüzü hazmedemiyorlar. Bu kişiler siyasette ya da bu şehrin farklı yerlerindeki varlıklarını bizim yokluğumuza bağlı olarak görüyorlar. Çünkü biliyorlar ki Fuat Köktaş'ın olduğu yerde yalan, hilen barınamaz. İnsanların yüzüne karşı söyleyeceğini arkasından söylemeyeceğini bilen bu insanlar; kendilerinin itibarları bozulmuş çürümüş insanlar, kendi hainliklerini başkalarına iftiralar atarak bu süreci yürütüyorlar. ya da bir başkalarına yaranmak için onların duymak istediklerini kaleme alarak şahsımızı ciddi şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.
"Bunlar lağım fareleridir"
Hukuki mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini belirten Köktaş, "Bunu yapanlar ve yaptıranlar şunu bilsinler: Bunlarla hem hukuki hem siyasi mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yapanın yanına kar kalmayacak. Bunu kimin yaptırdığını biz de biliyoruz. Samsun'daki uzantılarını kim olduklarını net olarak biliyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı bu kalpazan zihniyete gerekli cevabı verdi. Bu anlamda soruşturma başlatmış durumdadır. Biz de 20 şikayet dosyasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik. Bu konularda bizim başımız dik, alnımız açık. Göğsümüzü kabarta kabarta sokakta geziyoruz. Gezi olaylarından sonra Samsun'da ilk mitingi yapan o zamanki bir il başkanıyım. 17 Aralık olaylarından sonra 21 Aralık'ta bir gecede 20 bin kişiyi Çarşamba Havaalanına götürüp o zamanki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ciddi moral veren bir il başkanıyım. 30 Mart yerel seçimlerinde yapmış olduğumuz seçim çalışmalarıyla 17 ilçenin 16'sını AK Parti'li yapan bir il başkanıyım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve sonraki seçimlerde çalışmalarımız ortada. O gün bize paralel yapıya karşı 'bu kadar ağır konuşma, çok incitiyorsunuz karşı tarafı' diyenler bugün bakıyorum ki benden daha fazla FETÖ karşıtı kesilmişler. Bunları ben kısacası lağım farelerine benzetiyorum. Bunlar lağım fareleridir. Lağım fareleri ne yaparsa yapsınlar bu şehir için, bu ülkenin geleceği için elimden geleni yapmaya gayret göstereceğim" ifadelerini kullandı.
Köktaş, konuyla ilgili belgeleri savcılığa gönderdiklerini, konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN