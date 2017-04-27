Kokona Uyuyor
KOKONA UYUYOR etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
KOKONA UYUYOR etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) No: 52 Fatih
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : KOKONA UYUYOR
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io