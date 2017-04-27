Koita'nın Tendonu Koptu, Sezonu Kapattı

Kasımpaşa'nın Atiker Konyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanarak oyundan çıkan lacivert-beyazlıların forveti Koita'nın tendonunun koptuğu belirtildi.



Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında evinde karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 3-2 yendi. Karşılaşma sırasında üzücü bir olay da yaşandı. Mücadelenin 52. dakikasında ceza sahası içinde yaptığı vuruş sonrasında yerden kalkamayan Fransız oyuncu, sahayı sedye ile terk etti. Golcü futbolcu, ambulans ile hastaneye götürülürken, sakatlığının ciddi olduğu, tendonunda da kopma olduğu belirtildi. Sakatlığından dolayı Kasımpaşalı futbolcu, sahalardan en az 6 ay uzak kalacak. - İSTANBUL