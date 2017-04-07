Müzikli danslı çocuk oyunu "Kofi'nin Yolculuğu", 8 Nisan'da Akatlar Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.



Oyunun kahramanı Kofi, küçük bir köyde yaşamaktadır. Köydeki diğer insanlar köyün dışına çıkmaktan çok da hoşlanmazlar, Kofi de onlardan çok farklı değildir. O da diğer insanlar gibi bencil, rahatına düşkün ve tembeldir. Günün birinde büyükbabasının yazdığı bir mektup bulur ve bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır. Yolculuk boyunca başından birçok şey geçer, birçok tehlike atlatır. Karşılaştığı hayvan ve insanlara yardım eder. Onlardan pek çok şey öğrenir. Bu maceralı yolculuktan geri döndüğünde artık eskisi gibi değildir. Bütün kötü huylarından vazgeçmiştir. Olgunlaşmış ve bir anlamda büyümüştür.



Acaba büyükbabasının mektubunda ne yazmaktadır? Hayat da bir yolculuk değil midir? Bu yolculuk esnasında her gün yeni bir şeyler öğrenir, keşfederiz. Kaç yaşında olursak olalım öğrenecek, keşfedecek bir şeyler hep vardır. Yeter ki isteyin.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Akatlar Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Kofi'nin Yolculuğu - Tiyatro Yeni Çizgi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır