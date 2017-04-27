Kofçaz Serhadspor'da Hedef 3 Puan

Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor 2. Başkanı İzzet Şenkal, Kaynarca Gençlikspor karşılaşmasından 3 puan kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.



Şenkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu yapılacak Kaynarca Gençlikspor karşılaşmasına takımın en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.



Ligin son iki haftasına girdiklerini ifade eden Şenkal, son haftalarda karşılaşmaların daha zorlu geçeceğini ön gördüklerini belirtti.



Ligi en iyi yerde tamamlamak istediklerini aktaran Şenkal, "Ligin son iki haftasına girdik. Rakibimiz düşme hattının bir üstünde yer alıyor. Biz de ligin ilk 5 sırası için ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu etkenler maçı çekişmeli ve iddialı bir hale getiriyor. Takımımız ciddi bir şekilde hazırlandı. Amacımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak ve hedefimize bir adım daha yaklaşmak." dedi.