Kofçaz Serhadspor 1 Puana Razı Oldu

Kofçaz Serhadspor Başkan Yardımcısı Başkanı İzzet Şenkal, Kırklareli Amatör Süper Lig'de İstasyonspor karşısında aldıkları 1 puanla teselli bulduklarını söyledi.



Şenkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstasyonspor karşılaşmasında, üstün bir oyun ortaya koymalarına rağmen beraberliğe razı olmak durumunda kaldıklarını ifade etti.



Futbolcularını ortaya koydukları oyundan dolayı kutlayan Şenkal, şunları kaydetti:



"Maça çok iyi başladık ve istediğimiz golü de bulduk. Tek kale oynadığımız maçı bireysel bir hata ile yediğimiz gol ile 1-1 berabere bitirdik. Futbolun gerektirdiği her şeyi ortaya koyduğumuz bir maçta maalesef galibiyet golünü atmayı başaramadık. Galip gelemediğimiz için üzgünüz. Son iki maçımızda galip gelip ligi ilk 5 sıra içerisinde bitirme hedefimize devam edeceğiz. Teknik heyetimizi ve futbolcu kardeşlerimizi gösterdikleri başarılı performanstan dolayı tebrik ediyorum."