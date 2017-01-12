Koda'dan İkinci Yıla Özel Konser

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), kuruluşunun ikinci yıl dönümünü özel bir konser düzenleyeceği ifade edilirken, konserde Türk Operasının duayenlerinden Pekin Kırgız İzmirli sanatseverler ile buluşacak.



Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından oluşturulan ilk kadrolu orkestra olma özelliğini taşıyan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), ikinci sanat yılını özel bir konserle taçlandıracak. KODA'nın bu sezon 'Ustalara Saygı' temasıyla vereceği konserlerin de ilki olacak etkinlik, 16 Ocak Pazartesi günü, Atakent'teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde gerçekleşecek. Saat 20.00'de başlayacak KODA 2. Yıl Konserini Şef Oğuzhan Kavruk yönetecek. Türk Operasının en önemli seslerinden Pekin Kırgız (tenor) ve Görkem Ezgi Yıldırım (soprano) solist olarak müzikseverlerin karşısına çıkacak. Dünyaca ünlü bestecilerin seçkin eserlerinin yorumlanacağı gecede ayrıca, Türk Operasına sunduğu katkılardan dolayı Pekin Kırgız'a plaket takdim edilecek. KODA'nın Hikmet Şimşek Sanat Merkezindeki tüm konserleri gibi, bu özel etkinlik de halka açık ve ücretsiz olacağı kaydedildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, vatandaşları konsere davet ederek, "Ocak 2015'te sanat yolculuğuna başlayan orkestramız; başta Hikmet Şimşek Sanat Merkezimiz olmak üzere, İzmir ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki salonlarda muhteşem konserler verdi. Ulusal ve uluslararası festivallere davet edilerek göğsümüzü kabarttı. Bu başarılarıyla sanat çevrelerinin dikkatini çekmeyi başaran ve klasik müzik dünyasının parlayan yıldızı olarak gösterilen KODA, 'Sanat Kenti Karşıyaka'nın gurur kaynağıdır. Genç sanatçılarımızı kutluyor, bu gururu paylaşmak isteyen sanatseverleri 16 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan özel konsere bekliyoru"" dedi. - İZMİR