Konya'da, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan "Kod Adı 2023" projesi eğitmen eğitimi, 81 ilin gençlik merkezlerinden gelen 162 eğitmen adayının katılımıyla başladı.



Projenin açılışı, Uluslararası Gençlik Akademisi'nde, uzman eğitmen ve eğitmen adaylarının katılımıyla gerçekleştirildi.



Uluslararası Gençlik Akademisi Müdürü Harun Çalışkan, yaptığı konuşmada, projenin çok anlamlı olduğunu, 2053 ve 2071 projeleri olarak devam etmesi gerektiğini söyledi.



Gençlerin yeni Türkiye'de her alanda katkı vermesi gerektiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:



"Gençler başka şeylerde değil, teknoloji, spor ve siyaset gibi alanlarda olmalı. Burada teknolojik alanda eğitim alacaksınız. Çok geri kaldığımız ve eksik olduğumuz bir yön. Teknolojide çok hızla ilerlememiz ve diğer dünya devletleriyle yarışa girmemiz gerekiyor. Bu programın başarılı olacağına inanıyorum. Sonucunda buradan aldığınız bilgileri gittiğiniz yerlerdeki gençlere aktaracaksınız. Ülkemizin teknoloji alanında daha hızlı ilerlemesine vesile olacaksınız."



Konuşmanın ardından Kod Adı 2023 Proje Koordinatörü Buğra Yüksel tarafından sunum gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 81 İl Gençlik Merkezi'nin bilişim sorumlusu 162 eğitmen adayına, 18-28 Nisan tarihlerinde uzman eğitmenler tarafından kodlama, elektronik, oyun ve mobil uygulama geliştirme eğitimleri verilecek.



Geleceğin bilişim uzmanlarının yetiştirilmesinin hedeflendiği projede eğitim alan bilişim sorumluları, Türkiye geneli Gençlik Merkezlerinde yaklaşık 2 bin kişiye kodlama eğitimi verecek. Yıl içinde yaklaşık 20 bin gencin eğitim görmesi hedefleniyor.