Koçtaş, Türkiye'deki En Büyük Mağazasını Yeniledi

Müşterilerine daha iyi hizmet vermek için mağaza formatlarını yenilemeye devam eden Koçtaş, Ankara'daki 9 bin metrekarelik satış alanına sahip ANKAmall mağazasını yenileyerek hizmete açtı.



Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, ANKAmall Koçtaş mağazasının açılışına Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ve çok sayıda davetli katıldı.



Türkiye'nin en büyük Koçtaş mağazası olan ANKAmall Koçtaş, tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına tek çatı altında cevap verecek ve farklı bir alışveriş deneyimi sunacak şekilde farklıb ir konseptle yeniden tasarlandı.



Müşterilere 40 bin çeşit ürün arasından kendilerine en uygun olanı kolaylıkla seçmelerini hedefleyen Koçtaş ANKAmall, banyo, mutfak, aydınlatma, el aletleri, yer döşemeleri, bahçe, hırdavat gibi kategorilerde tüketicilere pek çok alternatif sunuyor.



Mağazanın açıkışına mözel başlatılan indirim kampanyası 25 Mayıs'a kadar sürecek ve klima, bahçe oturma grubu, gardırop, matkap ve banyo dolabı gibi yüzlerce üründe geçerli olacak.



"Daha iyi bir alışveriş deneyimi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, mağazanın yeni yüzüyle müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatırken, ev perakendesinde de her evin ihtiyacını tek çatı altında topladığını bildirdi.



Yeni mağaza konseptiyle daha rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunacaklarını kaydeden Özpamukçu, "Koçtaş, kurulduğu günden bu yana doğru ürünü, doğru fiyatla ve en iyi hizmetle tüketiciyle buluşturdu. Ankara, Koçtaş tüketicisinin en yoğun olduğu şehirlerden biri. Yeni nesil mağazacılık anlayışımızı ANKAmall'a taşıyarak, Koçtaş'a gönül veren Ankaralı müşterilerimize teşekkür etmek istedik." ifadelerini kullandı.