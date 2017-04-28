Koçluk ve Girişimcilik Eğitimi
Lütfen telefonla rezervasyon yaptırınız.Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Etkin İnsan Gelişim EnstitüsüMekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi No 212 Kat 2 Daire : 3Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.
Lütfen telefonla rezervasyon yaptırınız.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü
Mekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi No 212 Kat 2 Daire : 3
Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Koçluk ve Girişimcilik Eğitimi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io