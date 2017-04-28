Koçluk ve Girişimcilik Eğitimi

Lütfen telefonla rezervasyon yaptırınız.Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Etkin İnsan Gelişim EnstitüsüMekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi No 212 Kat 2 Daire : 3Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.

Koçluk ve Girişimcilik Eğitimi

Lütfen telefonla rezervasyon yaptırınız.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü

Mekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi No 212 Kat 2 Daire : 3

Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Koçluk ve Girişimcilik Eğitimi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhuriyet, İzmir, Konak, Gİrişimcilik, Telefon, Cep Telefonu, Hayır